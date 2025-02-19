СВР заявила о возможных терактах со стороны Украины против России
Украина может провести серию терактов против диппредставительств России в Европе. Об этом сообщили в службе внешней разведки (СВР).
По данным службы, цель терактов заключается в том, чтобы сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта. В Европе фиксируют нежелание Украины идти на договоренности с РФ, если будут требоваться «чрезмерные уступки», заявляет служба разведки.
Как отмечает СВР, наиболее вероятны диверсии в странах Балтии, Скандинавии и в Германии. При этом теракты также возможны и в Словакии и Венгрии, так как эти страны в Евросоюзе имеют «особую позицию» по украинскому вопросу.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков.
В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.