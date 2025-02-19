Кремль: переговоры в Эр-Рияде были посвящены теме отношений России и США
Переговоры в Эр-Рияде были посвящены теме отношений России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков рассказал, что прошедшие переговоры были направлены, в основном, на налаживание отношений между Россией и США с целью создать необходимые условия для выхода на процесс мирных переговоров по Украине.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа, с небольшим перерывом.
На переговорах не была определена дата встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, но Уолтц после завершения встречи отметил, что Трамп намерен действовать «очень быстро» в рамках обсуждения ситуации на Украине.