В Марселе задержали двоих мужчин в связи с взрывом у консульства РФ

24 февраля, примерно в 7:30 по местному времени неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства РФ в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на территорию консульства было заброшено два самодельных взрывных устройства. Дипломат также обращала внимание на то, что произошедший взрыв имеет все признаки теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге отметил, что в связи с инцидентом необходимо усиление мер безопасности российских диппредставительств.