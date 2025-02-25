В Марселе задержали двоих мужчин в связи с взрывом у консульства РФ
Двое мужчины задержаны в Марселе по подозрению в нападении на генконсульство России, пишет BFM TV со ссылкой на источники.
Подозреваемые были задержаны вечером 24 февраля во время демонстрации в поддержку Украины. Отмечается, что их опознали с помощью записей камер видеонаблюдения. Прокуратура Марселя проводит расследование случившегося.
24 февраля, примерно в 7:30 по местному времени неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства РФ в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на территорию консульства было заброшено два самодельных взрывных устройства. Дипломат также обращала внимание на то, что произошедший взрыв имеет все признаки теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге отметил, что в связи с инцидентом необходимо усиление мер безопасности российских диппредставительств.
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.