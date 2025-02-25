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В Марселе задержали двоих мужчин в связи с взрывом у консульства РФ

Ведомости

Двое мужчины задержаны в Марселе по подозрению в нападении на генконсульство России, пишет BFM TV со ссылкой на источники.

Подозреваемые были задержаны вечером 24 февраля во время демонстрации в поддержку Украины. Отмечается, что их опознали с помощью записей камер видеонаблюдения. Прокуратура Марселя проводит расследование случившегося.

24 февраля, примерно в 7:30 по местному времени неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства РФ в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на территорию консульства было заброшено два самодельных взрывных устройства. Дипломат также обращала внимание на то, что произошедший взрыв имеет все признаки теракта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге отметил, что в связи с инцидентом необходимо усиление мер безопасности российских диппредставительств.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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