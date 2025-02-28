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В генконсульстве России в Марселе усилили меры безопасности

Ведомости

Меры безопасности в российском генконсульстве в Марселе были усилены после теракта на его территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

«Обращаем внимание посетителей, что меры безопасности в генконсульстве были усилены и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения», – говорится в сообщении.

Указано также, что генконсульство РФ в Марселе решительно осуждает теракт и выражает глубокое возмущение «насилием, направленным на представителей дипломатического корпуса».

Утром 24 февраля неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. В тот же день в Марселе задержали двоих мужчин – инженера и химика из Национального центра научных исследований (CNRS), сообщала La Provence. Они заявили, что действовали в поддержку Украины. 27 февраля Reuters писало, что суд во Франции приговорил задержанных к восьми месяцам лишения свободы, отбывать наказание они будут дома.

25 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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