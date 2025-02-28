В генконсульстве России в Марселе усилили меры безопасности

Утром 24 февраля неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. В тот же день в Марселе задержали двоих мужчин – инженера и химика из Национального центра научных исследований (CNRS), сообщала La Provence. Они заявили, что действовали в поддержку Украины. 27 февраля Reuters писало, что суд во Франции приговорил задержанных к восьми месяцам лишения свободы, отбывать наказание они будут дома.