В генконсульстве России в Марселе усилили меры безопасности
Меры безопасности в российском генконсульстве в Марселе были усилены после теракта на его территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
«Обращаем внимание посетителей, что меры безопасности в генконсульстве были усилены и будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения», – говорится в сообщении.
Указано также, что генконсульство РФ в Марселе решительно осуждает теракт и выражает глубокое возмущение «насилием, направленным на представителей дипломатического корпуса».
Утром 24 февраля неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали, материального ущерба не нанесено. В тот же день в Марселе задержали двоих мужчин – инженера и химика из Национального центра научных исследований (CNRS), сообщала La Provence. Они заявили, что действовали в поддержку Украины. 27 февраля Reuters писало, что суд во Франции приговорил задержанных к восьми месяцам лишения свободы, отбывать наказание они будут дома.
25 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений).