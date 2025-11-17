Газета
Главная / Политика /

Литва допустила открытие границы с Белоруссией до конца ноября

Ведомости

Литва не исключает исхода, при котором закрытая на месяц (с 29 октября) граница с Белоруссией может открыться раньше этого срока, сообщил глава МИД прибалтийской республики Кестутис Будрис.

«Вопрос досрочного открытия границы подлежит обсуждению. Мы никогда не ставили перед собой задачи добиться того-то и того-то к определенной дате. Нам важно, чтобы против нас прекратились гибридные атаки», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Будриса, нужно следовать тем же обстоятельствам, «которыми мы руководствовались, принимая решение» о закрытии границы. Он отметил, что ситуация сейчас уже контролируется властями, а аэропорты работают стабильно.

12 ноября министр говорил, что открытие границы с Белоруссией еще невозможно, потому что Минск якобы нагнетает ситуацию. Власти Литвы приняли решение об остановке движения автомобилей через границу 29 октября. Его объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров из Белоруссии.

