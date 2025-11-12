Газета
Глава МИД Литвы посчитал невозможным открытие границы с Белоруссией

Пока невозможно открыть границу между Белоруссией и Литвой, потому что Минск якобы нагнетает ситуацию, заявил глава МИД прибалтийской республики Кестутис Будрис, передает портал LRT.

«Открытие границы невозможно, пока Минск нагнетает ситуацию», - считает литовский министр. Он также подчеркнул, что границы смогут быть открыты, когда Минск не будет «нарушать воздушное сообщение».

12 июня советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас сказал, что Белоруссия не согласилась пропустить фуры литовских компаний обратно на территорию страны. Они остались на иностранной территории после одностороннего закрытия границ Вильнюсом. Советник посчитал, что такое решение Минска наращивает эскалацию.

29 октября Литва закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября. Такое решение там объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров из Белоруссии. МИД Белоруссии 11 ноября заявил, что Минск переместит более 1100 литовских грузовиков, скопившихся на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка» для обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств.

