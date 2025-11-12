В Литве заявили об отказе Минска открыть коридор для фур
Белоруссия не дала согласия на пропуск обратно в Литву фур литовских компаний, которые остались на иностранной территории после одностороннего закрытия границ Вильнюсом, заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Доброволскас.
«На наше обращение получен ответ руководства пограничной службы Белоруссии. Согласия на открытие эвакуационного коридора не поступило», – сказал он (цитата по ТАСС).
Советник подчеркнул, что границы Литвы открыты для компаний этой республики и других стран – членов Евросоюза. Он выразил мнение, что Белоруссия якобы наращивает эскалацию и «чинит препятствия».
29 октября Литва закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября. Такое решение там объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров из Белоруссии. МИД Белоруссии 11 ноября заявил, что Минск переместит более 1100 литовских грузовиков, скопившихся на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка» для обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств.