В Литве заявили об отказе Минска открыть коридор для фур

29 октября Литва закрыла автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября. Такое решение там объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров из Белоруссии. МИД Белоруссии 11 ноября заявил, что Минск переместит более 1100 литовских грузовиков, скопившихся на границе, на специальные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка» для обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств.