AHaber: семья туристов в Стамбуле могла погибнуть из-за фосфида алюминия

Ведомости

Погибшие от отравления в Стамбуле туристы из Германии могли пострадать от фосфида алюминия, у которого нет антидота, сообщил телеканал AHaber.

«Считается, что трое погибших могли быть отравлены веществом, содержащим «алюминий фосфид». Подчеркивается вероятность того, что это вещество, не имеющее противоядия, попадало в комнату через вентиляцию в ванной комнате во время обработки в отеле», – утверждает телеканал.

16 ноября отель Harbour Suites в Стамбуле оказался опечатан, так как проживавшие в нем мать и двое детей погибли от пищевого отравления. Их отец попал в реанимацию, однако умер 17 ноября. По данным AHaber, четыре человека арестованы по этому делу.

