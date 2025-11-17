AHaber: семья туристов в Стамбуле могла погибнуть из-за фосфида алюминия

16 ноября отель Harbour Suites в Стамбуле оказался опечатан, так как проживавшие в нем мать и двое детей погибли от пищевого отравления. Их отец попал в реанимацию, однако умер 17 ноября. По данным AHaber, четыре человека арестованы по этому делу.