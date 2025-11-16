Газета
Главная / Политика /

В Стамбуле опечатали отель после смерти трех туристов

Ведомости

Стамбульский отель Harbour Suites опечатали после гибели от пищевого отравлении матери с двумя детьми. Об этом сообщил телеканал NTV.

Во время проживания в отеле в районе Фатихе (Стамбул, Турция) семья Бёчек была госпитализирована по подозрению в отравлении. Погибли дети Кадир Мухаммет и Масал, а также мать Чигдем Бёчек. Отец Сервет Бёчек попал в реанимацию.

NTV передает, что в больницу были доставлены еще двое туристов по подозрению в отравлении.

27 сентября стало известно, что «несколько десятков» туристов отравились в пятизвездочном отеле Dosinia Luxury Resort в турецком Кемере. Telegram-канал Shot писал, что двухлетнего ребенка из России экстренно доставили в больницу после появления симптомов кишечной инфекции. По словам других постояльцев, у них тоже появились симптомы отравления через несколько дней отдыха в этом отеле.

Роспотребнадзор тогда обратился к Турции из-за данных об отравлении россиян.

