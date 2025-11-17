Силы ПВО ликвидировали 18 украинских беспилотников за три часа
В период с 20:00 до 23:00 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских дронов над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Наибольшее число БПЛА – 10 единиц – было перехвачено и нейтрализовано в небе над Белгородской областью. Еще пять воздушных целей российские военные поразили в Брянской области. Два беспилотника они уничтожили над территорией Смоленской области и один – в Воронежском регионе.
17 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что крыша торгового центра «Вокзальный» в городе Короча загорелась из-за удара украинского беспилотника. Пострадавших после происшествия нет.