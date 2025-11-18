Газета
Трамп объяснил хрипоту в голосе тем, что он кричал на «глупых людей»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объяснил, что охрип из-за того, что кричал на «глупых людей».

«Я чувствую себя отлично. Я кричал на людей, потому что они глупые», – сказал американский лидер на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу-2026 в Белом доме.

Он отметил, что такую реакцию у него вызвали обсуждения того, как идут переговоры о торговле.

17 ноября Индия и США заключили долгосрочное соглашение, которое предусматривает поставки американского сжиженного нефтяного газа (СНГ). Государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. договорились об импорте из США 2,2 млн т газа в 2026 г.

