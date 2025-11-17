Индия и США подписали долгосрочное соглашение о поставках СНГ

Рост потребления СНГ в Индии за последние 10 лет составил 74%, чему способствовала программа правительства по переводу бедных домохозяйств с биомассы на более экологичное топливо. Поставка американского газа будет осуществляться по ценам, привязанным к индексу Mont Belvieu.