Индия и США подписали долгосрочное соглашение о поставках СНГ
Индия заключила долгосрочное соглашение с США на поставку сжиженного нефтяного газа (СНГ), сообщает Bloomberg. Государственные нефтеперерабатывающие компании Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. подписали контракт на импорт 2,2 млн т американского газа в 2026 г.
По данным индийского министра нефтяной промышленности Хардипа Пури, новая договоренность позволит Индии обеспечить почти 10% своих импортных поставок за счет США. В прошлом году американская доля составляла менее 0,6%.
Согласно информации трейдеров, американская компания Phillips 66 будет поставлять два танкера в месяц, а Chevron и TotalEnergies – по одному.
По информации от Bloomberg, данное соглашение стало частью стратегии Нью-Дели по развитию энергетического сотрудничества с Вашингтоном в контексте переговоров о снижении тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом. Официальные лица Индии выражают сдержанный оптимизм относительно возможности заключения торговой сделки с США.
Рост потребления СНГ в Индии за последние 10 лет составил 74%, чему способствовала программа правительства по переводу бедных домохозяйств с биомассы на более экологичное топливо. Поставка американского газа будет осуществляться по ценам, привязанным к индексу Mont Belvieu.
28 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжает обсуждать с партнерами, включая Индию и Китай, вопросы торгово-экономического сотрудничества на фоне давления со стороны США по вопросу закупок российской нефти.
В тот же день агентство Bloomberg сообщало, что индийские государственные НПЗ рассматривают возможность и далее закупать российскую нефть со скидкой, несмотря на новые американские санкции против поставщиков из России.