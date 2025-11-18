Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами России
За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. По 10 из них было сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями, сообщает Минобороны РФ.
По три БПЛА российские военные уничтожили в Ростовской и Ярославской областях, два – в Смоленском регионе. По одному беспилотнику было сбито в Брянской, Курской и Орловской областях.
Ночью и ранним утром 18 ноября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова («Гагарин») и Пензы. Мера уже отменена.
С 20:00 до 23:00 мск 17 ноября, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 18 украинских дронов над четырьмя российскими регионами. 10 из них было нейтрализовано над Белгородской областью, еще пять – над Брянской. Два беспилотника были уничтожены над территорией Смоленской области и один – в Воронежском регионе.