Силы ПВО сбили 31 украинский БПЛА над регионами России

С 20:00 до 23:00 мск 17 ноября, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 18 украинских дронов над четырьмя российскими регионами. 10 из них было нейтрализовано над Белгородской областью, еще пять – над Брянской. Два беспилотника были уничтожены над территорией Смоленской области и один – в Воронежском регионе.