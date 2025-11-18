Стубб заявил, что переговоры Европы с Россией должны состояться рано или поздно
В какой-то момент Европа и Россия будут вынуждены вести прямые переговоры, сказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.
«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», – сказал Стубб в ответ на вопрос о том, стоит ли странам Евросоюза (ЕС) делать попытки напрямую связаться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Финский лидер также снова отметил необходимость введения новых американских санкций в отношении промышленности РФ. По его мнению, это привлечет Путина к переговорам.
17 ноября Стубб при этом прогнозировал, что переговоры по конфликту на Украине, вероятно, пройдут не раньше февраля – марта 2026 г. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на урегулирование украинского кризиса до 2027 г. На встрече с лидером страны Владимиром Зеленским он подчеркнул, что рестрикции Евросоюза (ЕС) в отношении компаний РФ и другие меры стали «реальными поворотными моментами» в процессе давления на Москву.