Стубб заявил, что переговоры Европы с Россией должны состояться рано или поздно

17 ноября Стубб при этом прогнозировал, что переговоры по конфликту на Украине, вероятно, пройдут не раньше февраля – марта 2026 г. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на урегулирование украинского кризиса до 2027 г. На встрече с лидером страны Владимиром Зеленским он подчеркнул, что рестрикции Евросоюза (ЕС) в отношении компаний РФ и другие меры стали «реальными поворотными моментами» в процессе давления на Москву.