Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Стубб заявил, что переговоры Европы с Россией должны состояться рано или поздно

Ведомости

В какой-то момент Европа и Россия будут вынуждены вести прямые переговоры, сказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», – сказал Стубб в ответ на вопрос о том, стоит ли странам Евросоюза (ЕС) делать попытки напрямую связаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Финский лидер также снова отметил необходимость введения новых американских санкций в отношении промышленности РФ. По его мнению, это привлечет Путина к переговорам.

17 ноября Стубб при этом прогнозировал, что переговоры по конфликту на Украине, вероятно, пройдут не раньше февраля – марта 2026 г. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на урегулирование украинского кризиса до 2027 г. На встрече с лидером страны Владимиром Зеленским он подчеркнул, что рестрикции Евросоюза (ЕС) в отношении компаний РФ и другие меры стали «реальными поворотными моментами» в процессе давления на Москву.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её