Politico: больше всего военнослужащих Украины погибает при ротации

Представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал газете, что командиры ВСУ опасаются попасть под атаку беспилотников. В связи с этим, по данным издания, солдаты вынуждены проводить недели на передовой без ротации. В этих ситуациях машины подъезжает к позициям не ближе чем на 5–6 м, а затем военные идут пешком, скрываясь от БПЛА.