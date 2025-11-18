Politico: больше всего военнослужащих Украины погибает при ротации
Больше всего украинских солдат погибает в период ротации, сообщил изданию Politico представитель ВСУ Владислав Волошин.
«Большинство солдат сейчас погибают во время ротации. <...> Поэтому мы чаще используем дроны», – сказал он.
Представитель 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал газете, что командиры ВСУ опасаются попасть под атаку беспилотников. В связи с этим, по данным издания, солдаты вынуждены проводить недели на передовой без ротации. В этих ситуациях машины подъезжает к позициям не ближе чем на 5–6 м, а затем военные идут пешком, скрываясь от БПЛА.
11 ноября газета Financial Times писала, что украинская армия теряет Красноармейск (Покровск), так как там не хватает военных. Оставшиеся силы призывают власти страны остановиться, «пока не стало слишком поздно», и дать приказ на отход. По данным издания, личный состав ВСУ сейчас растягивают вдоль линии фронта в 1000 км.