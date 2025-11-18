Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин поручил увеличить закупки рыбной продукции для школ и больниц

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам представить предложения по увеличению закупок рыбной продукции для школ и больниц. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Минсельхозу, Минфину, Минпросвещения, Минздраву, Росрезерву, Роспотребнадзору и ряду других федеральных ведомств нужно подготовить предложения к 5 марта 2026 г.

Минвостокразвития, Минтранс, Минсельхоз и Росрыболовство совместно с госкорпорацией «Росатом» должны проработать вопрос, как увеличить объемы перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути.

Ведомствам также предстоит подготовить предложения, как повысить эффективность рыболовства в Каспийском море. Особенно важно проработать организацию работы портов, судоремонтной базы и объектов по переработке уловов водных биологических ресурсов. Необходимо решить вопросы административных барьеров при добыче, транспортировке, выгрузке и переработке. Предложения нужно представить до 30 апреля 2026 г.

Вопросами рыболовства займутся и на территории Камчатского края. Правительство поручило проанализировать, требуется ли модернизация гидротехнических сооружений и судоремонтных мощностей. Для этого поручения срок исполнения поставили на 15 июля.

29 октября президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Он поручил правительству увеличить уровень доступности морепродуктов среди населения всех регионов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь