Мишустин поручил увеличить закупки рыбной продукции для школ и больниц

Ведомствам также предстоит подготовить предложения, как повысить эффективность рыболовства в Каспийском море. Особенно важно проработать организацию работы портов, судоремонтной базы и объектов по переработке уловов водных биологических ресурсов. Необходимо решить вопросы административных барьеров при добыче, транспортировке, выгрузке и переработке. Предложения нужно представить до 30 апреля 2026 г.