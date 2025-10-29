Газета
Путин: россияне едят недостаточно рыбы и морепродуктов

Ведомости

Количество рыбы и морепродуктов в структуре питания россиян пока отстает от нормы, рекомендованной Минздравом, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«В странах, где этот уровень является достаточно высоким, и продолжительность жизни увеличивается», – отметил он.

По его словам, на россиянина приходится примерно 24 кг, а должно быть больше. Он поручил правительству увеличить уровень доступности морепродуктов среди населения всех регионов.

22 октября глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что удачная путина этого года позволит обеспечить внутренний рынок красной рыбой и икрой в полном объеме. Ее хватит и для экспорта. По его словам, при росте предложения возможно снижение цен на икру и рыбу к Новому году.

