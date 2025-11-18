Le Monde рассказала об «Игре престолов», устроенной фон дер Ляйен в Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен концентрирует у себя все больше полномочий в ущерб дипломатической службе, пишет Le Monde со ссылкой на источники. Издание отмечает, что борьба за контроль над дипломатией «достойна «Игры престолов».
Газета пишет, что глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас с момента своего назначения в конце 2024 г. пытается выйти из тени фон дер Ляйен. Она ограничена исключительно своей дипломатической службой, а различные генеральные директораты, которые отвечают за внешние связи, действуют автономно или по распоряжению главы ЕК.
Источник газеты отметил, что дипломатическая служба должна проводить стратегический и политический анализ, а затем координировать свои действия со службами Комиссии. Однако теперь этот анализ проводится сразу в ЕК. Внешняя политика не заключается в манипулировании несколькими источниками финансирования, отметил дипломатический источник Le Monde.
Пока что государства-члены позволяют этому происходить. Некоторые дипломаты считают, что единственный способ для Каллас выжить – это наладить более тесные связи с государствами-членами, отметил специальный советник Института Жака Делора Себастьен Майяр.
8 ноября Politico сообщило, что Каллас не смогла вернуть в Брюссель Мартина Зельмайра, известного как главного критика фон дер Ляйен. Планировалось, что Каллас назначит Зельмайра своим ближайшим советником для укрепления собственного влияния, однако противодействие со стороны Еврокомиссии помешало этому назначению.