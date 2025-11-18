Le Monde рассказала об «Игре престолов», устроенной фон дер Ляйен в Еврокомиссии

Газета пишет, что глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас с момента своего назначения в конце 2024 г. пытается выйти из тени фон дер Ляйен. Она ограничена исключительно своей дипломатической службой, а различные генеральные директораты, которые отвечают за внешние связи, действуют автономно или по распоряжению главы ЕК.