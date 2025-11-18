Дмитриев: Россия и США обсудили проведение очередного обмена заключенными
Россия и США обсудили возможность проведения еще одного обмена заключенными, сообщил спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Axios.
Он отметил, что американская сторона с готовностью ведет переговоры, но стороны пока не пришли к соглашению. Дмитриев обсудил тему со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и другими официальными лицами во время своего визита в Штаты в октябре.
По словам источника, российская сторона предполагает, что новый обмен заключенными с США укрепит доверие между странами.
Axios отмечает, что по меньше мере восемь американцев содержатся в российских тюрьмах. Ни Дмитриев, ни Уиткофф не сообщили, какие именно заключенные с каждой стороны могут быть вовлечены в обмен.
24 октября Дмитриев во время визита в США заявил, что новые обмены российскими и американскими заключенными возможны, по большей части в рамках обычных, а не громких дел.