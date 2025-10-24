Газета
Дмитриев допустил новый обмен заключенными между Россией и США

Ведомости

Новые обмены российскими и американскими заключенными возможны, по большей части в рамках обычных, а не громких дел, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан.

«И есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам. Думаю, что есть некоторые дискуссии», – сказал глава РФПИ.

В июле замглавы МИД Сергей Рябков также не исключал варианта нового обмена. По его словам, этот вопрос остается в повестке российско-американских отношений, однако точные сроки пока неизвестны.

10 апреля Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Москва отпустила на свободу гражданку США и России Ксению Карелину, а Вашингтон – гражданина Германии и РФ Артура Петрова.

