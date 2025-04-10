«Готовность к дипломатии»: как СМИ оценили обмен заключенными между РФ и США

«Готовность к дипломатии»: как СМИ оценили обмен заключенными между РФ и СШАСтороны освободили Ксению Карелину и Артура Петрова
Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби 10 апреля. Российская сторона отпустила на свободу гражданку США и России Ксению Карелину, а американская – гражданина Германии и РФ Артура Петрова, писала The Wall Street Journal. В ФСБ России подтвердили состоявшийся обмен и уточнили, что Карелина была помилована указом президента РФ Владимира Путина. Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что ее освобождения добился президент США Дональд Трамп. Это третий громкий обмен между Россией и западными странами.
О том, как в мире отреагировали на обмен, – в материале «Ведомостей».
«Хотя переговоры об обмене заключенными велись уже давно, они приобрели реальную форму на прошлой неделе, когда Вашингтон посетил один из ближайших советников президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Российский источник, близкий к обмену заключенными, подтвердил CNN, что Дмитриев сыграл важную роль в переговорах об обмене».
«Представители Белого дома также приветствовали освобождение Карелиной как еще одну победу в рамках подхода Трампа к дипломатии в стиле «мир через силу».
«Это уже третий громкий обмен заключенными между США и Россией с августа и второй с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе. Несмотря на потепление отношений между Россией и США, президенту США не удалось выполнить свое обещание прекратить боевые действия на Украине».
«Обмен заключенными продемонстрировал готовность Москвы и Вашингтона к содержательной дипломатии, даже несмотря на то что переговоры под руководством администрации Трампа о возможном прекращении огня на Украине зашли в тупик. Он произошел в момент, когда американские и российские дипломаты встречались в Турции, чтобы обсудить практические меры по улучшению отношений».
«Обе стороны стремятся восстановить отношения».
«Карелина была среди растущего числа американцев, арестованных в России в последние годы, когда напряженность между Москвой и Вашингтоном возросла. <...> Ее освобождение стало последним в серии громких обменов заключенными, проведенных Россией и США за последние три года, и вторым после вступления в должность президента Дональда Трампа, который отказался от политики изоляции России».
«Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одну несправедливо задержанную американку, – говорится в заявлении директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, поступившем в редакцию газеты. – Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые неустанно работали, чтобы поддержать эти усилия, и мы благодарны правительству ОАЭ за то, что оно позволило осуществить обмен».