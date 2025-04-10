«Готовность к дипломатии»: как СМИ оценили обмен заключенными между РФ и США

«Обмен заключенными продемонстрировал готовность Москвы и Вашингтона к содержательной дипломатии, даже несмотря на то что переговоры под руководством администрации Трампа о возможном прекращении огня на Украине зашли в тупик. Он произошел в момент, когда американские и российские дипломаты встречались в Турции, чтобы обсудить практические меры по улучшению отношений».