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Рябков допустил новый обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном

Ведомости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможный новый обмен заключенными между Россией и США. При этом конкретные сроки пока неизвестны, сообщил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Рябкова, вопрос обмена остается в повестке дня.

«Схемы и тем более персоналии – это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи», – сказал замминистра.

На сроки такого решения, по его словам, влияет множество факторов, включая общий контекст отношений с США.

10 июля Рябков сообщил об отсутствии торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня. По его словам, здесь имеет место «техническая пауза».

10 апреля Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Москва отпустила на свободу гражданку США и России Ксению Карелину, а Вашингтон – гражданина Германии и РФ Артура Петрова.

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