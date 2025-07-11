Рябков допустил новый обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможный новый обмен заключенными между Россией и США. При этом конкретные сроки пока неизвестны, сообщил он в беседе с «РИА Новости».
По словам Рябкова, вопрос обмена остается в повестке дня.
«Схемы и тем более персоналии – это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи», – сказал замминистра.
На сроки такого решения, по его словам, влияет множество факторов, включая общий контекст отношений с США.
10 июля Рябков сообщил об отсутствии торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня. По его словам, здесь имеет место «техническая пауза».
10 апреля Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Москва отпустила на свободу гражданку США и России Ксению Карелину, а Вашингтон – гражданина Германии и РФ Артура Петрова.