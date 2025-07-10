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Рябков рассказал о «технической паузе» в переговорах России и США

Ведомости

Проработка двусторонней повестки между Россией и США не тормозит, а находится лишь в стадии «технической паузы». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции.

«Я могу сказать, что торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза», – сказал замминистра (цитата по ТАСС).

10 июля Рябков прокомментировал минимальный отклик американской стороны на предложение о возобновлении авиасообщения. По его словам, Россия стремится к нормализации отношений с США, хотя администрация президента Дональда Трампа демонстрирует противоречивость как в действиях, так и в словах.

Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение еще в конце февраля во время консультаций в Стамбуле. В конце июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что процесс может завершиться до конца 2025 г. Дмитриев также добавил, что американский бизнес обращается к своим властям с просьбой разрешить поставки авиационных запчастей в Россию.

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