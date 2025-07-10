Рябков рассказал о «технической паузе» в переговорах России и США

Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение еще в конце февраля во время консультаций в Стамбуле. В конце июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что процесс может завершиться до конца 2025 г. Дмитриев также добавил, что американский бизнес обращается к своим властям с просьбой разрешить поставки авиационных запчастей в Россию.