Рябков отметил минимальный отклик США на предложение о возобновлении полетов

Рябков отметил минимальный отклик США на предложение о возобновлении полетовМосква стремится к нормализации отношений с Вашингтоном
США пока откликнулись на предложение о возобновлении полетов с Россией в минимальной степени, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
По словам Рябкова, Россия стремится к нормализации отношений с США, несмотря на то, что администрация американского президента Дональда Трампа весьма противоречива в своих действиях и словах.
Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение еще в конце февраля во время консультаций в Стамбуле. В конце июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что процедура может завершиться до конца 2025 г. Тогда же он добавил, что американский бизнес просит свои власти разрешить поставки авиазапчастей в Россию.
10 июля газета The Telegraph писала, что в рамках новой схемы действий в отношении России Трамп может использовать как «секретное оружие» министра финансов Скотта Бессента. Авторы материала напомнили, что тот сыграл ключевую роль в торговой войне США и КНР, и назвали его «разрушителем».
The Washington Post на фоне сообщений о приостановке поставок оружия, а затем заявлениях Трампа о новых поставках, со ссылкой на источник в Белом доме рассказала, что Трамп одобрил некоторые запросы украинского лидера Владимира Зеленского по «очень конкретным» видам вооружения.