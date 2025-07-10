Рябков отметил минимальный отклик США на предложение о возобновлении полетов

Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение еще в конце февраля во время консультаций в Стамбуле. В конце июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что процедура может завершиться до конца 2025 г. Тогда же он добавил, что американский бизнес просит свои власти разрешить поставки авиазапчастей в Россию.