Telegraph: Бессент может стать секретным оружием Трампа против России

В нынешней редакции, по данным издания, проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500%-ные пошлины в отношении стран, закупающих нефть и уран из России. Грэм, в свою очередь, согласился добавить в проект такую возможность, если в будущем контроль будет осуществлять конгресс. Администрация Трампа с подобным механизмом контроля не согласна.