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Telegraph: Бессент может стать секретным оружием Трампа против России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может использовать министра финансов Скотта Бессента в качестве «секретного оружия» в своей новой схеме действий в отношении России. Об этом пишет The Telegraph.

Издание называет Бессента «разрушителем» и «нестандартно мыслящим человеком». Отмечается, что чиновник сыграл ключевую роль в торговой войне Трампа с Китаем. Указано также, что министр «не чужд риску, основанному на использовании уязвимостей своего оппонента».

9 июля Politico писала, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект сенатора Линдси Грэма (республиканец от Южной Каролины) о введении жестких санкций против России. Американский лидер при этом заявил, что документ должны изменить таким образом, чтобы расширить полномочия главы государства в вопросах внешней политики.

В нынешней редакции, по данным издания, проект разрешает президенту на 180 дней отменить 500%-ные пошлины в отношении стран, закупающих нефть и уран из России. Грэм, в свою очередь, согласился добавить в проект такую возможность, если в будущем контроль будет осуществлять конгресс. Администрация Трампа с подобным механизмом контроля не согласна.

CNN 9 июля сообщал, ссылаясь на источники, что Трамп не склонен отдавать победу России в конфликте на Украине. «Победой» в материале назван отказ от американских поставок вооружения Киеву. Днем ранее Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина.

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