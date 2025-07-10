Почему Дональд Трамп ужесточает риторику в отношении России

Ужесточение риторики Трампа пока носит демонстративный характер – он не хочет быть обвинен в слабости, поэтому действует в стиле своего подхода «мир через силу», говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Это вряд ли предполагает резкое увеличение количества поставок вооружений. «Он не хотел бы, чтобы это стало войной Трампа, его устраивает, чтобы это оставалось войной Байдена», – сказал эксперт. Но если США пошлют Киеву новую батарею Patriot, которая не была включена в пакеты, одобренные при Байдене, то этот конфликт станет конфликтом Трампа. «Но Трамп все же хотел бы этого избежать», – полагает Суслов.