Почему Дональд Трамп ужесточает риторику в отношении России

Почему Дональд Трамп ужесточает риторику в отношении РоссииПри этом он не хочет связывать себе руки и однозначно избирать конфронтацию
Президент США Дональд Трамп заявил: «Я недоволен Путиным», отвечая на вопросы журналистов 8 июля. На уточняющий вопрос одного из присутствующих представителей СМИ о возможных действиях Вашингтона в связи с этим Трамп ответил: «Вам бы я точно не сказал. Разве мы не хотим, чтобы это был маленький сюрприз?» В ходе того же мероприятия Трамп подчеркнул личную готовность рассмотреть введение новых санкций в отношении России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявления президента США заметил, что у Трампа «достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует». При этом Кремль слышал «очень важные» заявления американского лидера насчет урегулирования украинского конфликта, которое оказалось намного сложнее, чем ему виделось вначале.
Говоря о новых ограничениях, Трамп, предположительно, имел в виду санкционный законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов). Версия документа, предложенная в апреле, предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня, а также введение 500%-ных пошлин в отношении стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.
Трамп отметил, что применение этого инструмента или отмена его действия будут зависеть от его личного желания. Стоит отметить, что в доступном в картотеке конгресса файле с текстом законопроекта встречаются и формулировка «должен» (shall), и формулировка «может» (may). Предположительно, Трамп имел в виду механизм так называемых исключений (waiver), который позволяет главе государства решать, применять ограничения в каждом конкретном случае или нет (касается введения пошлин в 500%). Согласно открытой версии текста, waiver можно будет применить один раз на 180 дней.
Наличие механизма исключений в санкционном законопроекте в своем интервью телеканалу ABC News 29 июня подтвердил сам Грэм: «Он [Трамп] решает, как использовать это». 7 июля, по информации издания Politico, Грэм уточнил, что, согласно новой версии законопроекта, waiver можно будет вводить два раза на 180 дней. При этом во второй раз для этого потребуется голосование в конгрессе, детали которого он не уточнил.
Что касается других деталей законопроекта, то, как сообщает газета The Hill, допускается невведение пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы, но поддержавших Украину. Возможность таких поблажек еще в начале июня подтвердил Грэм. «Говорю Китаю: если не хотите получить 500%-ные пошлины, то помогите Украине», – сказал он тогда (цитата по The Hill).
Пока санкционный документ не рассматривался ни одной из палат конгресса. Хотя еще в мае Грэм, а также госсекретарь Марко Рубио говорили, что инициатива обладает подавляющей поддержкой как в сенате, так и в палате представителей. Но точно не известно, в какие сроки может начаться процесс утверждения законопроекта.
Вернувшись в Белый дом 20 января, Трамп ни разу не отрицал возможности более жесткого подхода к выстраиванию отношений с Россией. Новыми санкциями он грозил в марте, а также в конце мая, он также пару раз грозился выйти из переговорного процесса. Нынешнее ужесточение риторики стало заметно после шестого официального телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным 3 июля. При этом за день до звонка, 2 июля, подтвердилась информация о приостановке части американских поставок вооружений Украине. Но уже 8 июля Трамп заявил, что продолжит поставлять Киеву оборонительное вооружение и что он не имел никакого отношения к недавней приостановке.
Ужесточение риторики Трампа пока носит демонстративный характер – он не хочет быть обвинен в слабости, поэтому действует в стиле своего подхода «мир через силу», говорит замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Это вряд ли предполагает резкое увеличение количества поставок вооружений. «Он не хотел бы, чтобы это стало войной Трампа, его устраивает, чтобы это оставалось войной Байдена», – сказал эксперт. Но если США пошлют Киеву новую батарею Patriot, которая не была включена в пакеты, одобренные при Байдене, то этот конфликт станет конфликтом Трампа. «Но Трамп все же хотел бы этого избежать», – полагает Суслов.
Если конгресс одобрит законопроект Грэма, то главное для администрации – гарантия, что его применение для президента не будет обязательным. «Чтобы это была дубина, которой он мог бы запугивать, но не был бы обязан использовать, иначе он опасается обрушения пока хрупкого диалога с Россией», – подчеркнул Суслов.
Причин для возможного перехода к ужесточению конфронтации несколько, считает старший научный сотрудник ИСКРАН Павел Кошкин: сигнал внутренней аудитории о его силе, понимание сложности самого конфликта, а также усилившееся влияние ястребов внутри администрации. Угроза новых санкций вполне реальна, но нужно учитывать, что в администрации боятся дестабилизировать рынки. Ведь теоретически пошлины в 500% могут коснуться таких важных торговых партнеров США, как КНР и Индия. А лишних колебаний на фондовом рынке и роста цен никто не хочет.
Если Москве и Вашингтону не удастся договориться по Украине, то и надежды на восстановление российско-американских отношений по многим направлениям могут посыпаться как карточный домик. «Выживет, наверное, только кооперация в космосе вокруг МКС в силу взаимозависимости, как показывает история и практика», – резюмировал Кошкин.