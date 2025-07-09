CNN: Трамп не намерен отдавать России победу в конфликте с Украиной
Президент США Дональд Трамп не склонен отдавать победу России в конфликте на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. «Победой» в материале называется отказ от американских поставок вооружения Киеву.
Авторы публикации также напомнили о том, что Трамп жестко высказывался о якобы нежелании российского лидера Владимира Путина идти на мирное урегулирование конфликта. В CNN считают, что в последнее время американский президент злится на главу РФ.
9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно реагируют на критику Трампа в отношении Путина. Он заявил о надежде Москвы продолжать диалог с Вашингтоном. Кроме того, Песков напомнил о в целом «достаточно жесткой стилистике» речи Трампа.
8 июля Трамп выразил недовольство действиями Путина. На вопрос, каким образом он намерен его выразить, Трамп ответил уклончиво: «Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?»