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CNN: Трамп не намерен отдавать России победу в конфликте с Украиной

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не склонен отдавать победу России в конфликте на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. «Победой» в материале называется отказ от американских поставок вооружения Киеву.

Авторы публикации также напомнили о том, что Трамп жестко высказывался о якобы нежелании российского лидера Владимира Путина идти на мирное урегулирование конфликта. В CNN считают, что в последнее время американский президент злится на главу РФ.

9 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле достаточно спокойно реагируют на критику Трампа в отношении Путина. Он заявил о надежде Москвы продолжать диалог с Вашингтоном. Кроме того, Песков напомнил о в целом «достаточно жесткой стилистике» речи Трампа.

8 июля Трамп выразил недовольство действиями Путина. На вопрос, каким образом он намерен его выразить, Трамп ответил уклончиво: «Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?»

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