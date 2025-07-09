Кремль спокойно относится к жестким словам Трампа о Путине

«Это то, о чем мы говорили с самого начала, – что решить в одну ночь не представляется возможным. Поэтому мы относимся к этому спокойно. <…> Мы рассчитываем также, что несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее – хотя никто там в реальности ничего и не прекращал <…>, Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость», – сказал Песков.