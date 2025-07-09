Кремль спокойно относится к жестким словам Трампа о Путине

Кремль спокойно относится к жестким словам Трампа о ПутинеМосква рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном
В Кремле достаточно спокойно воспринимают жесткие высказывания президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений», – сказал Песков.
Песков обратил внимание, что у Трампа в целом «достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует». При этом Кремль слышал «очень важные» заявления американского лидера насчет урегулирования украинского конфликта, которое оказалось намного сложнее, чем ему казалось вначале.
«Это то, о чем мы говорили с самого начала, – что решить в одну ночь не представляется возможным. Поэтому мы относимся к этому спокойно. <…> Мы рассчитываем также, что несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее – хотя никто там в реальности ничего и не прекращал <…>, Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость», – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что Москва в настоящее время ожидает от украинской стороны предложений по третьему раунду переговоров. Песков подчеркнул, что это должно быть в интересах Киева, так как ситуация на земле меняется ежедневно: российская армия продвигается вперед, и Украине каждый новый день придется соглашаться с новыми реалиями.
8 июля Трамп заявил, что задача по стабилизации ситуации между Россией и Украиной оказалась сложнее, чем ожидалось. В этот же день американский лидер объявил, что Вашингтон отправит Киеву дополнительное вооружение преимущественно оборонительного характера. Решение было подтверждено Пентагоном. До этого, 1 июля, издание Politico писало о временной приостановке поставок американский зенитных ракет и высокоточных боеприпасов.
Кроме того, 8 июля Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность одобрения нового законопроекта об антироссийских санкциях. Он подчеркнул, что «очень решительно» относится к этому вопросу. Американский лидер также выразил недовольство действиями Путина. На вопрос, каким образом он намерен выразить свое недовольство, Трамп ответил уклончиво: «Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?».