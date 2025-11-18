Газета
Политика

Путин пообещал отменить визовый режим для Китая в ближайшее время

Ведомости

В ближайшее время визы для туристов из Китая будут зеркально отменены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, передает «РИА Новости».

«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», – сказал он. 

Ли Цян прибыл в РФ по приглашению своего российского коллеги Михаила Мишустина 17 ноября для участия в 24-м заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС. 

С 15 сентября 2025 г. Китай ввел безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 дней. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь пояснил, что китайская сторона приняла решение расширить круг стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд, в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам. 

