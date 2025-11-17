Премьер-министр КНР Ли Цян прибыл в Россию на встречу ШОС
Премьер-министр Китая Ли Цян прибыл в Россию Для участия в 24-м заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 17 и 18 ноября. Об этом сообщает Xinhua.
Отмечается, что Цян приехал по приглашению своего российского коллеги Михаила Мишустина.
Мишустин посетил Китай 3 и 4 ноября. По итогам визита премьер-министр РФ заявил, что Москва и Пекин подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Он подчеркнул, что в ходе переговоров стороны подписали ряд документов, которые нацелены на развитие практического взаимодействия между Москвой и Пекином в областях спутниковой навигации, цифровизации транспорта и экономики.
Мишустин и Ли Цян также подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран. В документе стороны констатировали, что российско-китайские отношения в областях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня. Отношения не носят блокового характера и не направлены против третьих стран.