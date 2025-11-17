Премьер-министр КНР Ли Цян прибыл в Россию на встречу ШОС

Мишустин посетил Китай 3 и 4 ноября. По итогам визита премьер-министр РФ заявил, что Москва и Пекин подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Он подчеркнул, что в ходе переговоров стороны подписали ряд документов, которые нацелены на развитие практического взаимодействия между Москвой и Пекином в областях спутниковой навигации, цифровизации транспорта и экономики.