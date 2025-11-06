Мишустин: РФ и Китай подтвердили настрой на стратегическое партнерство

В ходе недавних переговоров Россия и Китай подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания по итогам своего визита в КНР, передает сайт кабмина.