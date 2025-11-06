Газета
Главная / Политика /

Мишустин: РФ и Китай подтвердили настрой на стратегическое партнерство

Ведомости

В ходе недавних переговоров Россия и Китай подтвердили настрой на укрепление стратегического и всеобъемлющего партнерства между странами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания по итогам своего визита в КНР, передает сайт кабмина.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров стороны подписали ряд документов, которые нацелены на развитие практического взаимодействия между Москвой и Пекином в областях спутниковой навигации, цифровизации транспорта и экономики.

Кроме того, в рамках визита Мишутина в Китай были приняты меры по расширению допуска на китайский рынок сельхозпродукции из РФ.

Как Россия и Китай будут углублять сотрудничество

Экономика / Мировая экономика

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, а также ход выполнения задач, которые были поставлены руководителями РФ и Китая Владимиром Путиным и си Цзиньпином.

Визит российского премьера в Китай состоялся 3–4 ноября. Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян подписали в Пекине совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран.

В документе стороны констатировали, что российско-китайские отношения в областях всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня. Отношения не носят блокового характера и не направлены против третьих стран.

