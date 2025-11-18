Газета
Посол: решение Молдавии закрыть Русский дом является безосновательным

Российское посольство в Кишиневе считает безосновательным решение молдавских властей закрыть Российский центр науки и культуры (РЦНК). Об этом объявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров в комментарии телеканалу Canal 5.

Все предъявленные аргументы, такие как пролеты якобы российских БПЛА, никак не относятся к работе центра, сказал Озеров.

Посол заявил, что РЦНК способствовал сближению культур двух стран. Он призвал депутатов парламента и президента Майю Санду, которая выступала за поддержку многонациональных культур, «подумать о целесообразности закрытия» центра.

13 ноября парламент Молдавии одобрил в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Российского центра науки и культуры. Решение было принято депутатами от правящей партии «Действие и солидарность», его также поддержала партия «Демократия дома».

Министр культуры Молдавии Кристиан Жардан утверждал, что после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии и дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях текущей геополитической ситуации.

