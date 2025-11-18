Посол: решение Молдавии закрыть Русский дом является безосновательным

Министр культуры Молдавии Кристиан Жардан утверждал, что после начала спецоперации Россия якобы начала использовать центр в качестве инструмента гибридной войны против Молдавии и дальнейшее применение соглашения больше не применимо в условиях текущей геополитической ситуации.