Железняк: еще 40 человек являются фигурантами коррупционного скандала на Украине
Около 40 человек могут оказаться причастными к коррупционному скандалу вокруг «пленок Миндича». Об этом депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что все эти люди так и не идентифицированы.
Расшифровка и сопоставление псевдонимов с реальными фигурантами продолжается, сказал Железняк.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
18 ноября стало известно, что Зеленский может уволить главу его офиса Андрея Ермака 20 ноября на фоне скандала Миндича. Возможным кандидатом на место Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова.