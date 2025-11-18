Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: коррупционный скандал на Украине не является внутренним делом страны

Ведомости

Коррупционный скандал на Украине вряд ли является внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Воруют внутри, но деньги внешние», – подчеркнул он.

По его словам, это касается европейских и американских налогоплательщиков. Лидерам стран-партнеров Украины нужно думать о них в первую очередь, сказал Песков.

Он отметил, что внутренние сотрясения на Украине, растущее напряжение в Европе, динамика на фронте – все это повод для большой головной боли в Киеве.

«Киевский режим пошел в разнос», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её