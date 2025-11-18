Песков: коррупционный скандал на Украине не является внутренним делом страны
Коррупционный скандал на Украине вряд ли является внутренним делом страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Воруют внутри, но деньги внешние», – подчеркнул он.
По его словам, это касается европейских и американских налогоплательщиков. Лидерам стран-партнеров Украины нужно думать о них в первую очередь, сказал Песков.
Он отметил, что внутренние сотрясения на Украине, растущее напряжение в Европе, динамика на фронте – все это повод для большой головной боли в Киеве.
«Киевский режим пошел в разнос», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.