Путин примет участие в церемонии установки корпуса реактора египетской АЭС
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии установки в проектное положение корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС «Эль-Дабаа» 19 ноября, сообщили в Кремле.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. АЭС «Эль-Дабаа» будет состоять из четырех энергоблоков, ее суммарная мощность составит 4800 МВт. Межправительственное соглашение о строительстве этой атомной электростанции было подписано в 2015 г., отметили в Кремле.
Путин также проведет переговоры с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. Стороны обсудят вопросы сотрудничества и региональную проблематику.
Заливка бетона в основание последнего, 4-го, энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» состоялась в конце января 2024 г. Проект считается одним из самых дорогих в истории отрасли. «Эль-Дабаа» станет первой АЭС в Африке.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Ибрагим Ибрагимов говорил «Ведомостям», что реализация проекта АЭС – часть планов по формированию Каиром регионального энергетического хаба за счет поставок избытков соседям.