Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
Позже в Росавиации объявили о введении ограничений в столичном аэропорту «Внуково». Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов.
Утром и днем 18 ноября средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Брянской и Курской областями, сообщали в Минобороны.
За ночь на 18 ноября дежурные силы ПВО перехватили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. По 10 из них было сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями, по три БПЛА российские военные уничтожили в Ростовской и Ярославской областях, два – в Смоленском регионе. По одному беспилотнику было сбито в Брянской, Курской и Орловской областях.