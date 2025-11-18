Белоусов проверил выполнение боевых задач группировки «Восток»

18 ноября группировка «Восток» установила контроль над селами Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской.



16 ноября российские войска сообщили о переходе под их контроль сел Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. В Минобороны уточняли, что Ровнополье было занято бойцами группировки «Восток», а Малая Токмачка перешла под контроль благодаря усилиям подразделений группировки «Днепр».