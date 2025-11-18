Газета
Политика

Белоусов проверил выполнение боевых задач группировки «Восток»

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию соединений и воинских частей группировки «Восток» в зоне проведения спецоперации, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

На командном пункте Белоусов заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей оперативной обстановке, действиях российских подразделений на линии боевого соприкосновения, а также о характере активности украинских сил на соответствующих участках фронта.

В ведомстве уточнили, что визит министра был посвящен оценке хода выполнения боевых задач и общей динамики обстановки в зоне ответственности группировки.

18 ноября группировка «Восток» установила контроль над селами Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской. 

16 ноября российские войска сообщили о переходе под их контроль сел Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. В Минобороны уточняли, что Ровнополье было занято бойцами группировки «Восток», а Малая Токмачка перешла под контроль благодаря усилиям подразделений группировки «Днепр».

