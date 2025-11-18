Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Нечаевку и Цегельное

Продвижение российских подразделений продолжается на нескольких направлениях. 17 ноября, Минобороны заявляло о взятии под контроль еще трех населенных пунктов в разных регионах: Платоновки в Донецкой народной республике, Гая в Днепропетровской области и поселка Двуречанское в Харьковской области. В операции участвовали подразделения группировок «Север», «Восток» и «Южной».