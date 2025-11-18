Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Нечаевку и Цегельное
Вооруженные силы России установили контроль над селами Нечаевка в Днепропетровской области и Цегельное в Харьковской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, Нечаевку взяли под контроль бойцы группировки «Восток», продвинувшиеся в глубину обороны противника.
Продвижение российских подразделений продолжается на нескольких направлениях. 17 ноября, Минобороны заявляло о взятии под контроль еще трех населенных пунктов в разных регионах: Платоновки в Донецкой народной республике, Гая в Днепропетровской области и поселка Двуречанское в Харьковской области. В операции участвовали подразделения группировок «Север», «Восток» и «Южной».
16 ноября российские войска сообщили о переходе под их контроль сел Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. В Минобороны уточняли, что Ровнополье было занято бойцами группировки «Восток», а Малая Токмачка перешла под контроль благодаря усилиям подразделений группировки «Днепр».