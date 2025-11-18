WJS: Зеленский может лишиться власти из-за коррупционного скандала
Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться власти из-за масштабного коррупционного скандала, сообщает The Wall Street Journal.
Расследование, развернувшееся вокруг схем в государственной энергокомпании «Энергоатом» и бегства бывшего бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича, стало самым серьезным политическим вызовом для украинского президента со времен начала конфликта с РФ, пишет издание.
Скандал вызвал резкую реакцию среди украинцев. Многие считают, что коррупция в энергетическом секторе выглядит особенно цинично: по данным Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ), схемы с откатами задерживали укрепление энергообъектов.
WSJ отмечает, что расследование опасно близко подошло к окружению Зеленского. Хотя президент не фигурирует в деле, факт того, что Миндич был его близким деловым партнером в прошлом, усиливает политическое давление – как внутри страны, так и со стороны США, где уже звучат сомнения в контроле Киева над западной помощью.
Чтобы удержать ситуацию под контролем, Зеленский потребовал отставок двух министров, ввел санкции против Миндича, начал аудит госкомпаний и объявил реформу энергетического сектора. Он заявил, что «подрывать государство – значит нести ответственность».
Однако эксперты, опрошенные WSJ, предупреждают: если украинский президент попытается защитить окружение или будет действовать недостаточно решительно, скандал может разрушить его политические позиции. Антикоррупционные активисты называют происходящее «поколенческой борьбой» и считают, что исход расследования станет критическим для будущего Украины.