WJS: Зеленский может лишиться власти из-за коррупционного скандала

WSJ отмечает, что расследование опасно близко подошло к окружению Зеленского. Хотя президент не фигурирует в деле, факт того, что Миндич был его близким деловым партнером в прошлом, усиливает политическое давление – как внутри страны, так и со стороны США, где уже звучат сомнения в контроле Киева над западной помощью.