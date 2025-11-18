Польша привлекла армию к охране железной дороги
Польша задействует войска территориальной обороны для охраны железной дороги на востоке страны. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Особое внимание будет уделено критически важным элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, туннелям, станциям, стрелочным переводам и устройствам управления железнодорожным движением», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши зафиксировали повреждение железнодорожных путей. Это заметил машинист поезда, в котором находились два пассажира и несколько членов команды, никто не пострадал. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги. Polsat News сообщало, что поврежденный участок был ключевым для доставки грузов на Украину.
Через два дня, 18 ноября, стало известно, что взрыв на польской железнодорожной линии, ведущей на Украину, был совершен двумя гражданами Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозреваемые якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».