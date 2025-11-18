Польша привлекла армию к охране железной дороги

16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши зафиксировали повреждение железнодорожных путей. Это заметил машинист поезда, в котором находились два пассажира и несколько членов команды, никто не пострадал. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги. Polsat News сообщало, что поврежденный участок был ключевым для доставки грузов на Украину.