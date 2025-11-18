Туск: железную дорогу в Польше подорвали украинцы
Взрыв на польской железнодорожной линии, которая ведет на Украину, совершили сами украинцы. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе выступления в сейме.
«Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее в соцсети Х Туск заявил, что инцидент на железной дороге является актом саботажа. Тогда премьер подчеркивал, что по поврежденной линии шла доставка помощи Украине, и обещал установить виновных. Глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, не приводя доказательств, что дорогу могли подорвать российские спецслужбы.
Утром 16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение путей. По данным польской полиции, в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Пострадавших нет. Polsat News пишет, что поврежденный участок является ключевым. По этому маршруту следуют поезда в Люблин, Хелм и на Украину.
Позже сообщалось о еще одном повреждении на этом железнодорожном маршруте. Через линию электропередачи была перекинута цепь, что привело к короткому замыканию. Никто из пассажиров не пострадал. В момент происшествия в поезде находились 475 человек.