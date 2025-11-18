Министр обороны Польши обвинил Россию в подрыве железной дороги
Анализируя происшествия в Евросоюзе и Польше, включая подрыв железнодорожных путей, можно сказать, что «следы ведут на восток – в Россию». Такое мнение выразил глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
При этом он не привел никаких доказательств причастности Москвы к диверсии, добавив, что в Польше не в полной мере уверены в виновности РФ, поскольку исполнители преступления еще не пойманы.
Утром 16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение путей. По данным польской полиции, в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Пострадавших нет. Polsat News писала, что поврежденный участок является ключевым. По этому маршруту следуют поезда в Люблин, Хелм и на Украину.
17 ноября в Польше вновь повредили железнодорожный маршрут Варшава – Люблин. В частности, повреждения получила тяговая сеть в районе станции в Пулавах. По информации RMF FM, через линию электропередачи была перекинута цепь, что привело к короткому замыканию. В результате инцидента в одном из вагонов поезда, следовавшего по маршруту Свиноуйсьце – Жешув, было разбито стекло, никто из пассажиров не пострадал. В момент происшествия в поезде находились 475 человек.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал обвинять РФ в инцидентах, произошедших на железной дороге в Польше, и призвал дождаться результатов расследования.