В Польше вновь поврежден железнодорожный маршрут Варшава – Люблин

Сначала премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что, предположительно, речь идет об акте саботажа. Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел. Позже Туск написал, что железная дорога была повреждена в результате взрыва. Он назвал инцидент актом саботажа, направленным против безопасности государства. «Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», – заключил премьер-министр страны.