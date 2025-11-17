В Польше вновь поврежден железнодорожный маршрут Варшава – Люблин
Второй раз за сутки в Польше повредили железнодорожный маршрут Варшава – Люблин. В частности, повреждения получила тяговая сеть в районе станции в Пулавах. Об этом сообщает RMF FM.
По информации радиостанции, через линию электропередачи была перекинута цепь, что привело к короткому замыканию. В результате инцидента в одном из вагонов поезда, следовавшего по маршруту Свиноуйсьце – Жешув, было разбито стекло, никто из пассажиров не пострадал. В момент происшествия в поезде находились 475 человек.
Люблинская полиция сообщила, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, а также центрального бюро расследований и агентства внутренней безопасности.
Утром 16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение путей. По данным польской полиции, в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Пострадавших нет. Polsat News пишет, что поврежденный участок является ключевым. По этому маршруту следуют поезда в Люблин, Хелм и на Украину.
17 ноября польская полиция не подтвердила сообщения, что железнодорожные пути в Мазовецком воеводстве были повреждены из-за взрыва. Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила, что нет оснований полагать, что имело место умышленное действие третьих лиц.
Сначала премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что, предположительно, речь идет об акте саботажа. Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел. Позже Туск написал, что железная дорога была повреждена в результате взрыва. Он назвал инцидент актом саботажа, направленным против безопасности государства. «Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», – заключил премьер-министр страны.