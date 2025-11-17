Газета
Рютте призвал дождаться результатов расследования взрыва в Польше

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал обвинять РФ в инцидентах, произошедших на железной дороге в Польше, и призвал дождаться результатов расследования. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию проводит Times Now World.

Он также отметил, что альянс находится в интенсивном контакте с польскими властями по данному вопросу.

Утром 16 ноября машинист поезда, следовавшего через Мазовецкое воеводство, заметил повреждение путей. По данным польской полиции, в поезде находились два пассажира и несколько членов команды. Пострадавших нет. Polsat News пишет, что поврежденный участок является ключевым. По этому маршруту следуют поезда в Люблин, Хелм и на Украину.

В Польше вновь поврежден железнодорожный маршрут Варшава – Люблин

Политика / Международные новости

Сначала премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсети X, что, предположительно, речь идет об акте саботажа. Он отметил, что находится в постоянном контакте с министром внутренних дел. Позже Туск написал, что железная дорога была повреждена в результате взрыва. «Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», – заключил премьер.

17 ноября в Польше вновь повредили железнодорожный маршрут Варшава – Люблин. В частности, повреждения получила тяговая сеть в районе станции в Пулавах. По информации RMF FM, через линию электропередачи была перекинута цепь, что привело к короткому замыканию. В результате инцидента в одном из вагонов поезда, следовавшего по маршруту Свиноуйсьце – Жешув, было разбито стекло, никто из пассажиров не пострадал. В момент происшествия в поезде находились 475 человек.

