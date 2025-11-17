Рютте призвал дождаться результатов расследования взрыва в Польше

17 ноября в Польше вновь повредили железнодорожный маршрут Варшава – Люблин. В частности, повреждения получила тяговая сеть в районе станции в Пулавах. По информации RMF FM, через линию электропередачи была перекинута цепь, что привело к короткому замыканию. В результате инцидента в одном из вагонов поезда, следовавшего по маршруту Свиноуйсьце – Жешув, было разбито стекло, никто из пассажиров не пострадал. В момент происшествия в поезде находились 475 человек.