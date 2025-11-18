Суд арестовал бывшего вице-премьера Украины Чернышова по делу Миндича
Бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова арестовали на два месяца по обвинению в незаконном обогащении по делу бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщило издание «Страна».
Чернышова подозревают в получении $1,2 млн из коррупционных средств, полученных по схемам в «Энергоатоме». Он не признал вину.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что около 40 человек могут оказаться причастными к коррупционному скандалу вокруг «пленок Миндича».
18 ноября стало известно, что Зеленский может уволить главу его офиса Андрея Ермака 20 ноября на фоне скандала Миндича. Возможным кандидатом на место Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова.