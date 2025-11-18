Газета
Силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотников над Россией днем и вечером 18 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областями, а также над Московским регионом с 13:00 до 23:00 мск. 

Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 18 ноября сообщил об уничтожении трех беспилотников, летящих на Москву.

В Росавиации на фоне этого объявляли о введении ограничений в столичных аэропортах «Внуково» и «Шереметьево». Мера распространяется на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на 18 ноября силы ПВО перехватили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. По 10 из них было сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями, по три БПЛА российские военные уничтожили в Ростовской и Ярославской областях.

