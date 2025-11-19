Газета
Палата представителей США проголосовала за публикацию «файлов Эпштейна»

Палата представителей США одобрила законопроект о публикации материалов федерального расследования по делу обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Bloomberg.

За публикацию «файлов Эпштейна» проголосовали 427 членов палаты, против – один. Агентство указывает, что законопроект имеет высокие шансы на одобрение в контролируемом республиканцами сенате и, в конечном итоге, может быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

12 ноября демократы в палате представителей США опубликовали электронные письма, где Эпштейн упоминал Трампа, утверждая, что тот «проводил часы» в его доме с одной из жертв. Эти материалы вызвали резонанс. Белый дом опроверг информацию, назвав публикацию писем политическим спектаклем. 

Сможет ли Дональд Трамп отмыться от связей с педофилом Эпштейном

Политика / Международные новости

Наибольшее внимание привлекли утверждения Эпштейна от 31 января 2019 г. (за семь месяцев до, как было официально установлено, его самоубийства в тюрьме) о том, что Трамп якобы знал «про девочек». Трамп заявлял, что не связан с Эпштейном и не может фигурировать в его «файлах». На фоне публикации писем он призвал республиканцев в конгрессе США проголосовать за раскрытие материалов.

