Палата представителей США проголосовала за публикацию «файлов Эпштейна»

Наибольшее внимание привлекли утверждения Эпштейна от 31 января 2019 г. (за семь месяцев до, как было официально установлено, его самоубийства в тюрьме) о том, что Трамп якобы знал «про девочек». Трамп заявлял, что не связан с Эпштейном и не может фигурировать в его «файлах». На фоне публикации писем он призвал республиканцев в конгрессе США проголосовать за раскрытие материалов.