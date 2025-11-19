Фицо попросил Рютте об укреплении словацкой системы ПВО

Отмечается, что у Фицо и Рютте был рабочий ужин, на котором обсуждалось сотрудничество Словакии с НАТО. Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право самостоятельно определять темпы и структуру военных расходов, а также озвучил просьбу насчет ПВО.