Фицо попросил Рютте об укреплении словацкой системы ПВО

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к генсекретарю НАТО Марку Рютте с просьбой об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом сообщается на сайте правительства Словакии.

Отмечается, что у Фицо и Рютте был рабочий ужин, на котором обсуждалось сотрудничество Словакии с НАТО. Фицо подчеркнул, что Словакия имеет суверенное право самостоятельно определять темпы и структуру военных расходов, а также озвучил просьбу насчет ПВО.

Кроме того, Фицо подтвердил, что Словакия не будет поставлять Украине «летальное оружие» (кроме коммерческих контрактов), но продолжит оказывать «нелетальную помощь».

14 ноября Фицо заявлял, что не согласится на план Евросоюза (ЕС) по отправке 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов. По его словам, конфликт таким образом продлится еще два года.

