Министр армии США прибыл в Киев для встречи с Зеленским
Министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, военными и депутатами республики, которая должна состояться 19 ноября. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Дрисколл и Джордж стали первыми высокопоставленными должностными лицами Пентагона при Трампе, посетившими Украину. Их поездка не была объявлена. Указывается также, что министр обороны Пит Хегсет не посещал Киев.
19 ноября Зеленский проведет раунд переговоров в Турции, где, вероятнее всего, в этот день будет находиться спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Прежде они встречались лишь в рамках многосторонних встреч. Reuters со ссылкой на источник писал, что Уиткофф прибудет Турцию 19 ноября для переговоров с Зеленским.