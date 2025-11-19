Министр армии США прибыл в Киев для встречи с Зеленским

19 ноября Зеленский проведет раунд переговоров в Турции, где, вероятнее всего, в этот день будет находиться спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Прежде они встречались лишь в рамках многосторонних встреч. Reuters со ссылкой на источник писал, что Уиткофф прибудет Турцию 19 ноября для переговоров с Зеленским.