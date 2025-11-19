Газета
Дмитриев обратил внимание на ухудшение образа Зеленского в западной прессе

Ведомости

Заголовки о президенте Украины Владимире Зеленском и его снимки в западной прессе «стремительно ухудшаются». На это обратил внимание спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он опубликовал скриншоты материалов на сайте британской газеты The Telegraph с заголовками «Зеленский теряет связь с реальностью» и «Коррупционный скандал может свергнуть Зеленского».

18 ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Зеленский может лишиться власти из-за масштабного коррупционного скандала. Издание отмечает, что расследование вокруг схем в государственной энергокомпании «Энергоатом» и бегства бывшего бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича стало самым серьезным политическим вызовом для украинского президента со времен начала конфликта с Россией.

