Дмитриев обратил внимание на ухудшение образа Зеленского в западной прессе

18 ноября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Зеленский может лишиться власти из-за масштабного коррупционного скандала. Издание отмечает, что расследование вокруг схем в государственной энергокомпании «Энергоатом» и бегства бывшего бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича стало самым серьезным политическим вызовом для украинского президента со времен начала конфликта с Россией.